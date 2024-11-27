НБА обновила рейтинг лучших новичков в сезоне-2024/2025. МакКейн — первый, Сарр — седьмой

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила на своём официальном сайте обновлённый рейтинг лучших новичков лиги в текущем сезоне на данный момент.
Рейтинг лучших новичков НБА в сезоне-2024/2025.
1. Джаред МакКейн («Филадельфия Сиксерс»);
2. Стефон Кастл («Сан-Антонио Спёрс»);
3. Джейлен Уэллс («Мемфис Гриззлиз»);
4. Далтон Кнехт («Лос-Анджелес Лейкерс»);
5. Заккари Рисашер («Атланта Хоукс»);
6. Ив Мисси («Нью-Орлеан Пеликанс»);
7. Александр Сарр («Вашингтон Уизардс»);
8. Зак Эди («Мемфис Гриззлиз»);
9. Буб Кэррингтон («Вашингтон Уизардс»);
10. Тристан да Силва («Орландо Мэджик»).
Ранее стало известно, что новичок «Филадельфии» повторил достижение двух легенд НБА.