Кайл Корвер отреагировал на достижение Леброна Джеймса по трёхочковым

Экс-игрок НБА Кайл Корвер высказался по поводу того, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс догнал его по количеству трёхочковых попаданий за карьеру. Напомним, баскетболист отметился этим достижением в матче с «Финикс Санз».

«Долго же тебе пришлось меня догонять», — приводит слова Корвера репортёр TNT Джаред Гринберг в социальной сети X.

Таким образом, оба игрока делят седьмое место в топе с 2450 попаданиями. Их опережают только шесть баскетболистов: Стефен Карри (3807), Джеймс Харден (2988), Рэй Аллен (2973), Дэмьен Лиллард (2655), Реджи Миллер (2560) и Клэй Томпсон (2531).

Корвер и Джеймс были партнёрами по команде в «Кливленд Кавальерс» с 2017 по 2018 год.