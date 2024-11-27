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В социальных сетях нашли тайт-энда из НФЛ, похожего на Джимми Батлера из «Майами Хит»

В социальных сетях нашли тайт-энда из НФЛ, похожего на Джимми Батлера из «Майами Хит»
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Фанаты из социальных сетей отметили большое внешнее сходство между форвардом «Майами Хит» Джимми Батлером и тайт-эндом «Нью-Йорк Джайентс» Джорданом Мюрреем. Разница в возрасте между двумя атлетами составляет 11 лет.

Фото: Getty Images

Джордан попал в НФЛ в 2023 году и уже успел сменить четыре команды: «Хьюстон Тексанс», «Индианаполис Колтс», «Аризону Кардиналз» и «Нью-Йорк Джайентс». Игроку пока не удалось ни разу поучаствовать ни в одном матче лиги, так как он являлся частью лишь тренировочных составов.

Батлер проводит в лиге свой 14-й сезон и является шестикратным участником Матчей всех звёзд. В нынешнем розыгрыше НБА Джимми в среднем набирает 19,5 очка, 5,5 подбора и 5,0 передачи.

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