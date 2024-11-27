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«Сила в правде». Капитан БК «Самара» поддержал инициативу губернатора Самарской области

«Сила в правде». Капитан БК «Самара» поддержал инициативу губернатора Самарской области
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Капитан мужской команды баскетбольного клуба «Самара» Александр Гудумак прокомментировал инициативу губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Ранее Федорищев заявил о намерении продвигать инициативу под названием «Чистый спорт».

«Хорошо помню тот день, когда в первый раз пришёл на баскетбольную тренировку. Я мечтал стать спортсменом, добиться успеха в баскетболе. Всю свою карьеру я придерживался принципов честной игры, игры для наших болельщиков. Это то, что объединяет всех игроков баскетбольного клуба «Самара». Играйте честно. Сила в правде, мы за чистый спорт!» — приводит слова Гудумака пресс-служба команды.

Накануне, 26 ноября, Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге самарского футбольного клуба «Крылья Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.

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