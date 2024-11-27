Тренер БК «Самара» — об инициативе «Чистый спорт»: всегда говорил — уважайте баскетбол

Заслуженный тренер России, главный тренер баскетбольного мужского клуба «Самара» по резерву Борис Соколовский поддержал инициативу губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Ранее Федорищев заявил о намерении продвигать инициативу под названием «Чистый спорт».

«Я работал во многих клубах России и сборных командах. И всегда говорил игрокам, будь то начинающий баскетболист или состоявшаяся звезда: чтобы добиться успеха, вам нужно не просто любить, но и уважать баскетбол. Уважать принципы честной игры. И сейчас этому же мы учим и тренеров: играйте честно! Помните: сила в правде! И баскетбол ответит вам взаимностью», — приводит слова Соколовского пресс-служба команды.

Накануне, 26 ноября, Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге самарского футбольного клуба «Крылья Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.