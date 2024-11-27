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«Талантливые русские». Игрок БК «Зенита» Алекс Пойтресс — о «Пари Нижний Новгород»

«Талантливые русские». Игрок БК «Зенита» Алекс Пойтресс — о «Пари Нижний Новгород»
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31-летний центровой «Зенита» Алекс Пойтресс поделился мыслями о команде «Пари Нижний Новгород». Матч между сине-бело-голубыми и нижегородцами состоится в пятницу, 29 ноября.

«Это хорошая команда. В их составе [играют] талантливые русские, талантливые иностранцы. Игра будет тяжёлой. Они одержали несколько хороших побед. Матч будет непростой. Нам надо быть сосредоточенными и играть в свою игру после долгого перерыва. Но с нами всё будет в порядке. Мы должны просто играть правильно», — сказал Пойтресс.

Напомним, в последней игре, которая состоялась 17 ноября, «Зенит» победил «Парму» со счётом 86:74.

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