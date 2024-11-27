Президент БК «Самара» — об инициативе «Чистый спорт»: она имеет колоссальное значение

Президент мужского баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян выступил в поддержку инициативы губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Ранее Федорищев заявил о намерении продвигать инициативу под названием «Чистый спорт».

«Инициатива губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева имеет колоссальное значение для развития всего отечественного спорта, для подготовки спортивного резерва. Наша с вами задача — обеспечить будущее юных спортсменов, дать им возможность расти и побеждать в составах профессиональных клубов», — приводит слова Погосяна пресс-служба команды.

Накануне, 26 ноября, Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге самарского футбольного клуба «Крылья Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.