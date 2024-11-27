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Экс-игрок НБА — о выступлении за УНИКС: мы куражились, стремились к вершине!

Экс-игрок НБА — о выступлении за УНИКС: мы куражились, стремились к вершине!
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33-летний бывши игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне разыгрывающий защитник греческого «Олимпиакоса» американец Айзея Канаан вспомнил, как играл в составе казанского УНИКСа.

«Джамар Смит был моим проводником [в УНИКСе]. Это был мой первый год в Евролиге, и никто не возлагал больших надежд на УНИКС. Мы куражились, стремились к вершине!» — сказал Канаан в интервью, которое было опубликовано на YouTube-канале Chima Moneke.

Напомним, Айзея играл в североамериканской лиге с 2013 по 2019 год за такие команды, как «Хьюстон Рокетс», «Чикаго Буллз», «Милуоки Бакс» и другие. В составе казанского клуба он выступал с 2020 по 2022 год, а Джамар Смит — с 2017 по 2021 год.

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