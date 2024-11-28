«Орал и визжал на улице». Пэт Райли — о своей реакции на переход Леброна в «Майами»

79-летний американский профессиональный бывший баскетболист и тренер, ныне являющийся президентом команды «Майами Хит», Пэт Райли рассказал, как отреагировал на то, что лёгкий форвард Леброн Джеймс в 2010 году объявил о своём переходе к нему в клуб по телевидению.

«В тот вечер, когда Леброн объявил о переходе в «Майами» в эфире с Джимом Греем, я был в Саут-Бич (статистически обособленная местность, расположенная в округе Индиан-Ривер в штате Флорида. — Прим. «Чемпионата»).

И я никогда не забуду то, как он тогда сказал: «Везу свои таланты в Саут-Бич». Тогда вышел на улицу, орал и визжал от радости. Весь город ликовал», — приводит слова Райли портал The Sports Rush.