Издание из США выделило сильные стороны Дёмина и предсказало выбор Егора на драфте НБА

Известный североамериканский спортивный сайт SB Nation оценил перспективы российского защитника университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина, предположив, что он станет третьим номером на предстоящем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Дёмин выступает в системе, построенной по стандартам НБА, под руководством бывшего ассистента тренера «Финикс Санз» Кевина Янга в университете BYU. Пока что он демонстрирует себя как перспективный кандидат на профессиональный уровень, хотя команда играет против относительно слабых соперников.

Этот 205–206-сантиметровый защитник из России обладает выдающимися игровыми навыками, отличным видением площадки и преимуществом в росте, что позволяет ему легко читать игру и обыгрывать защитников.

Пик-н-ролл станет его ключевым элементом в атаке, и, хотя он не отличается взрывной скоростью, его уверенность и контроль над игрой позволяют добиваться успеха. Его бросок из-за дуги с места пока выглядит надёжно, но за этим компонентом нужно продолжать следить.

Интересно будет посмотреть, как он справится с более серьёзной конкуренцией, особенно в плане дриблинга и завершения атак. Тем не менее на данный момент он выглядит как один из самых многообещающих игроков своего поколения», — сказано в статье.

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