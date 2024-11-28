Названа причина, по которой Стефен Карри пропустит матч с «Оклахомой»

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не примет участия в предстоящем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», который состоится сегодня, 28 ноября. Начало игры — 6:00 мск.

Как отмечает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети, Карри пропустит встречу из-за травмы колена. Отметим, что в нынешнем сезоне Стефен сыграл в 14 матчах, набирая в среднем 22,2 очка и 6,5 передачи.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

Бадди Хилд и Стефен Карри устроили трёхочковую перестрелку: