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«Уже тогда возникли опасения по поводу его веса». Демаркус Казинс — о Зайоне Уильямсоне

«Уже тогда возникли опасения по поводу его веса». Демаркус Казинс — о Зайоне Уильямсоне
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Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс высказался по поводу тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.

«Я считаю, это было плохое решение. Давайте вернёмся назад. Когда этого парня выбирали на драфте, и стало ясно, что он окажется в Новом Орлеане, уже тогда возникли опасения по поводу его веса — и это уже тогда выглядело плохо. Новый Орлеан — это не то место, где легко заботиться о своём здоровье. Это город, куда приезжаешь и набираешь вес.

Там гуляют, выпивают, хорошо проводят время — такая уж там культура. Поэтому отправить этого парня в такую среду и ожидать, что он сможет там преуспеть, — это была первая ошибка», — сказал Казинс в эфире программы Run It Back.

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