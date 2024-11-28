Стефон Марбэри: как Леброн может быть лучше Джордана, если он не лучше Коби?

Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Стефан Марбэри оценил статус лёгкого форвард и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в качестве лучшего баскетболиста в истории.

«Когда смотрю на Коби, я думаю: «Как Леброн может быть лучше Джордана, если он не лучше Коби?» Я постараюсь это выяснить. Я задаюсь вопросом: «Почему мы вообще ведём разговор о лучше всех времён?

Леброн Джеймс — лучший универсальный игрок, которого когда-либо видела эта игра. Больше не будет никого, как он. Но он никогда не будет лучше Майкла Джордана. Прошу прощения», — сказал Марбэри во время подкаста The Mark Jackson Show.

Фанат припомнил Леброну развратные вечеринки Пи Дидди: