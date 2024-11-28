Тренер Егора Дёмина оценил его шансы войти в топ-10 драфта НБА в 2025 году

Тренер Егора Дёмина в команде университета Бригама Янга (BYU) Кевин Янг оценил шансы российского проспекта быть выбранным в первой десятке драфта НБА в 2025 году.

«Я, конечно, не эксперт по драфту, но много лет внимательно следил за ними, был частью процесса и, очевидно, знаю многих людей в НБА. Я думаю, он хорошо начал. На наши тренировки и игры приезжали по 80-90 скаутов и руководителей НБА. Так что, знаете, у него будут все возможности показать, на что он способен.

Наш стиль игры даёт ему возможность показать, в чём его сильные стороны. Так что посмотрим. Думаю, ему ещё предстоит кое-что доказать. Но ему уже удалось укрепить свои шансы относительно того, что было до начала сезона.

И, знаете, мне будет интересно за всем этим понаблюдать. Но он действительно сосредоточен на том, чтобы помогать нам выигрывать матчи, а остальное приложится само собой», — сказал Янг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полное интервью с Кевином Янгом читайте на «Чемпионате».