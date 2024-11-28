Тренер Кевин Янг ответил, оправдал ли Егор Дёмин его ожидания на старте сезона в NCAA

Кевин Янг, тренер команды университета Бригама Янга (BYU), ответил на вопрос, оправдал ли его подопечный Егор Дёмин ожидания на старте сезона в NCAA.

«Да. Он был вынужден взять на себя даже более значимую роль, чем ожидалось. Потому что Даллин Халл, который был и является нашим стартовым разыгрывающим, выбыл на несколько матчей. План состоит в том, чтобы он и Егор играли вместе, а затем чередовать их в плане замены. Так что они оба будут много владеть мячом.

Но Егор был поставлен в положение, когда ему часто приходилось читать игру с мячом в руках. Я считаю, он хорошо справился. Он сделал то, что я и предполагал. Сейчас он отлично бросает, что очень приятно видеть. Думаю, он многому учится с каждой игрой и с каждым днём тренировок. Я очень доволен тем, что он показал на данный момент», — сказал Янг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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