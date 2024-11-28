Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бур-ан-Бресс — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер Кевин Янг ответил, оправдал ли Егор Дёмин его ожидания на старте сезона в NCAA

Тренер Кевин Янг ответил, оправдал ли Егор Дёмин его ожидания на старте сезона в NCAA
Аудио-версия:
Комментарии

Кевин Янг, тренер команды университета Бригама Янга (BYU), ответил на вопрос, оправдал ли его подопечный Егор Дёмин ожидания на старте сезона в NCAA.

«Да. Он был вынужден взять на себя даже более значимую роль, чем ожидалось. Потому что Даллин Халл, который был и является нашим стартовым разыгрывающим, выбыл на несколько матчей. План состоит в том, чтобы он и Егор играли вместе, а затем чередовать их в плане замены. Так что они оба будут много владеть мячом.

Но Егор был поставлен в положение, когда ему часто приходилось читать игру с мячом в руках. Я считаю, он хорошо справился. Он сделал то, что я и предполагал. Сейчас он отлично бросает, что очень приятно видеть. Думаю, он многому учится с каждой игрой и с каждым днём тренировок. Я очень доволен тем, что он показал на данный момент», — сказал Янг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полное интервью с Кевином Янгом читайте на «Чемпионате».
Сейчас читают:
Работал с Эмбиидом, Дюрантом и Букером, а теперь тренирует Дёмина. Кто такой Кевин Янг?
Эксклюзив
Работал с Эмбиидом, Дюрантом и Букером, а теперь тренирует Дёмина. Кто такой Кевин Янг?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android