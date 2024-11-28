Наставник Егора Дёмина в NCAA назвал аспект игры, который россиянину предстоит улучшить

Главный тренер Кевин Янг, который работает с Егором Дёмином в команде университета Бригама Янга (BYU), назвал аспект игры, который россиянину предстоит улучшить.

«Это ещё одно различие между игроками НБА и парнями из колледжа, особенно молодыми. Мы пытаемся научить их тонкостям игры в защите, выбору правильной позиции, работе ног в защите, защитной терминологии. Стараемся убедиться, чтобы они хорошо разбирались в этом.

Что касается именно Егора, то игра в защите без мяча ­— это то, о чём мы с ним много говорили. У него такой большой рост — 6 футов и 9 дюймов. Невероятная длина, и мы стараемся использовать это, когда он находится без мяча.

В нашей последней игре у него было три блока и три перехвата. Так что он понемногу начинает больше использовать свои габариты. Это тот аспект, которому мы определённо посвятили много времени», — сказал Янг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полное интервью с Кевином Янгом читайте на «Чемпионате».

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