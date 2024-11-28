Тренер Егора Дёмина объяснил, почему ушёл из НБА ради поста в BYU

Тренер Кевин Янг объяснил, почему решил оставить роль помощника тренера в НБА ради поста в команде университета Бригама Янга (BYU), за которую выступает россиянин Егор Дёмин.

Янг работал в НБА с 2016 по 2024 год: сначала в «Филадельфии», а потом — в «Финиксе», где занимал важную должность в тренерском штабе. В «Санз» он также стал самым высокооплачиваемым ассистентом в НБА, подписав контракт на пять лет и $ 10 млн.

«Мне представилась прекрасная возможность. Я проходил собеседование на несколько вакансий главного тренера в НБА, а потом возникла эта ситуация в BYU. Думаю, если бы ничего этого не произошло, я бы вернулся в «Финикс». Но для меня были уготованы другие события. И мне очень повезло с тем контрактом [на пять лет и $ 10 млн].

Я получил признание за упорную, многолетнюю работу в качестве ассистента. Это большое благословение для меня и моей семьи. Но, как вы, я уверен, знаете, в профессии тренера всё быстро меняется. И когда появилась эта возможность [в BYU], я не мог от неё отказаться», — сказал Янг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полное интервью с Кевином Янгом читайте на «Чемпионате».