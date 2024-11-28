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«Пришло время». Пол Пирс сформулировал важное условие для Джоэла Эмбиида и «Филадельфии»

«Пришло время». Пол Пирс сформулировал важное условие для Джоэла Эмбиида и «Филадельфии»
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс предположил, что руководству «Филадельфии Сиксерс» следует расстаться со своим звёздным центровым Джоэлом Эмбиидом.

«Я полагаю, что процесс в «Филадельфии» подошёл к концу. Хотя Эмбиид — игрок уникального уровня, MVP в этой лиге, мне кажется, что пришло время для обеих сторон двигаться дальше», — сказал Пирс в эфире программы Speak.

Напомним, ранее сообщалось, что защитник «Филадельфии» Тайриз Макси раскритиковал Эмбиида, обвинив его в частых опозданиях на командные мероприятия.

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Джордж, Эмбиид и Макси на медиадне «Филадельфии»:

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