Д'Анджело Расселл и Крис Пол обменялись колкими словами во время матча

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 73:63 в пользу гостевой команды.

В концовке второй четверти защитник «Лейкерс» Д'Анджело Расселл и разыгрывающий «Сан-Антонио» Крис Пол вступили в словесный конфликт после игрового эпизода.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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