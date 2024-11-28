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Д'Анджело Расселл и Крис Пол обменялись колкими словами во время матча

Д'Анджело Расселл и Крис Пол обменялись колкими словами во время матча
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 73:63 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
4-я четверть
89 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон, Вембаньяма, Пол, Касл, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Васселл, Сиссоко, Бэсси, Шампани, Джонс, Барнс, Мамукелашвили
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Дэвис, Кнехт, Реддиш, Винсент, Колоко, Кристи, Ривз, Льюис, Джеймс, Хатимура, Траоре

В концовке второй четверти защитник «Лейкерс» Д'Анджело Расселл и разыгрывающий «Сан-Антонио» Крис Пол вступили в словесный конфликт после игрового эпизода.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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