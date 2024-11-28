Тайриз Халибёртон повторил достижение Леброна Джеймса в НБА

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в котором его команда одержала победу со счётом 121:114.

Халибёртон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 28 очков (8 из 15 с игры, где 5 из 10 — трёхочковые), 10 результативных передач, семь подборов и два перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+17».

Таким образом, Халибёртон повторил достижение лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и стал шестым игроком в истории лиги по количеству матчей с 25+ очками, 10+ передачами и 5+ трёхочковыми — 15.

Отметим, что в пятёрку лучших входят такие баскетболисты, как Джеймс Харден (61), Стефен Карри (39), Трей Янг (37), Дэмьен Лиллард (35) и Лука Дончич (31).