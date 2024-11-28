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Митчелл занял 2-е место в «Кливленде» по матчам с 30+ очками, до рекорда Леброна — 266 игр

Митчелл занял 2-е место в «Кливленде» по матчам с 30+ очками, до рекорда Леброна — 266 игр
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Атакующий защитник и один из лидеров «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 124:135.

НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
124 : 135
Атланта Хоукс
Атланта
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Мобли - 22, Гарлэнд - 19, Аллен - 17, Меррилл - 10, Джером - 8, Ньянг - 8, Окоро - 8, Тайсон - 2, Портер, Томпсон, Тор
Атланта Хоукс: Хантер - 26, Джонсон - 22, Янг - 20, Рисашер - 17, Богданович - 17, Дэниэлс - 12, Оконгву - 10, Бафкин - 9, Капела - 2, Родди, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи

Митчелл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 30 очков (10 из 24 с игры, где 4 из 14 — трёхочковые), семь результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «0».

Таким образом, 28-летний баскетболист вышел на второе место в истории «Кливленда» по количеству матчей с 30+ очками — 58. Примечательно, что на первом месте располагается лёгкий форвард Леброн Джеймс, на счету которого 324 подобных игр.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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