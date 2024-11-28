Митчелл занял 2-е место в «Кливленде» по матчам с 30+ очками, до рекорда Леброна — 266 игр

Атакующий защитник и один из лидеров «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 124:135.

Митчелл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 30 очков (10 из 24 с игры, где 4 из 14 — трёхочковые), семь результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «0».

Таким образом, 28-летний баскетболист вышел на второе место в истории «Кливленда» по количеству матчей с 30+ очками — 58. Примечательно, что на первом месте располагается лёгкий форвард Леброн Джеймс, на счету которого 324 подобных игр.