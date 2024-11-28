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Кливленд Кавальерс — Атланта Хоукс, результат матча 28 ноября 2024, счет 124:135, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Кливленд» проиграл второй матч из 19, уступив «Атланте», Трей Янг отдал 22 передачи
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В ночь с 27 на 28 ноября мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Атланта Хоукс». Гости одержали победу со счётом 135:124.

НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
124 : 135
Атланта Хоукс
Атланта
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Мобли - 22, Гарлэнд - 19, Аллен - 17, Меррилл - 10, Джером - 8, Ньянг - 8, Окоро - 8, Тайсон - 2, Портер, Томпсон, Тор
Атланта Хоукс: Хантер - 26, Джонсон - 22, Янг - 20, Рисашер - 17, Богданович - 17, Дэниэлс - 12, Оконгву - 10, Бафкин - 9, Капела - 2, Родди, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи

Разыгрывающий защитник «Атланты» Трей Янг оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и выполнив 22 результативных паса, также на его счету четыре подбора.

Это поражение стало всего вторым в 19 матчах регулярного чемпионата для лидера текущего сезона «Кливленда». «Атланта» с восемью победами в 19 играх находится на девятом месте в Восточной конференции.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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