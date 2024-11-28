«Кливленд» проиграл второй матч из 19, уступив «Атланте», Трей Янг отдал 22 передачи

В ночь с 27 на 28 ноября мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Атланта Хоукс». Гости одержали победу со счётом 135:124.

Разыгрывающий защитник «Атланты» Трей Янг оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и выполнив 22 результативных паса, также на его счету четыре подбора.

Это поражение стало всего вторым в 19 матчах регулярного чемпионата для лидера текущего сезона «Кливленда». «Атланта» с восемью победами в 19 играх находится на девятом месте в Восточной конференции.