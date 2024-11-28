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Сан-Антонио Спёрс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 27 ноября 2024, счет 101:119, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» победить «Сан-Антонио»
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В ночь с 27 на 28 ноября мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости одержали победу со счётом 119:101.

НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
101 : 119
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 20, Барнс - 19, Шампани - 18, Васселл - 14, Касл - 10, Пол - 5, Джонсон - 4, Коллинс - 4, Мамукелашвили - 3, Бэсси - 2, Джонс - 2, Уэсли, Брэнэм, Сиссоко
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 20, Дэвис - 19, Расселл - 17, Джеймс - 16, Хатимура - 16, Ривз - 13, Кристи - 12, Колоко - 4, Траоре - 2, Реддиш, Винсент, Льюис

Лидер «Лейкерс» 39-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — на его счету 16 очков, 10 подборов и 11 результативных передач.

Его партнёр по команде Энтони Дэвис завершил встречу с дабл-даблом — 19 очков и 14 подборов, а также семь ассистов. Дабл-дабл оформил и центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма — 20 очков, 10 подборов и две передачи.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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