Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» победить «Сан-Антонио»

В ночь с 27 на 28 ноября мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости одержали победу со счётом 119:101.

Лидер «Лейкерс» 39-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — на его счету 16 очков, 10 подборов и 11 результативных передач.

Его партнёр по команде Энтони Дэвис завершил встречу с дабл-даблом — 19 очков и 14 подборов, а также семь ассистов. Дабл-дабл оформил и центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма — 20 очков, 10 подборов и две передачи.