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Бадди Хилд обошёл Дирка Новицки и занял чистое 18-е место в истории НБА по трёхочковым

Бадди Хилд обошёл Дирка Новицки и занял чистое 18-е место в истории НБА по трёхочковым
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт на табло — 44:35 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
4-я четверть
90 : 89
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга, Пэйтон II, Андерсон, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Сантос, Уиггинс, Грин, Джексон-Дэвис, Уотерс III, Спенсер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Джо, Карлсон, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Бадди Хилд ближе к концовке первой четверти обошёл Дирка Новицки (1982) и занял чистое 18-е место в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых бросков.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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