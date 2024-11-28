Бадди Хилд обошёл Дирка Новицки и занял чистое 18-е место в истории НБА по трёхочковым

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт на табло — 44:35 в пользу гостевой команды.

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Бадди Хилд ближе к концовке первой четверти обошёл Дирка Новицки (1982) и занял чистое 18-е место в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых бросков.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.