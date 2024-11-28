Леброн Джеймс приблизился к Йокичу по количеству трипл-даблов в сезоне-2024/2025 НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда одержала победу со счётом 119:101.

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 16 очков (8 из 18 с игры), 11 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+4».

Таким образом, 39-летний баскетболист добился своего шестого трипл-дабла в текущем сезоне. Стоит отметить, что у лидера по этому показателю центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича семь трипл-даблов.

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