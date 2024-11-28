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Леброн Джеймс приблизился к Йокичу по количеству трипл-даблов в сезоне-2024/2025 НБА

Леброн Джеймс приблизился к Йокичу по количеству трипл-даблов в сезоне-2024/2025 НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда одержала победу со счётом 119:101.

НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
101 : 119
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 20, Барнс - 19, Шампани - 18, Васселл - 14, Касл - 10, Пол - 5, Джонсон - 4, Коллинс - 4, Мамукелашвили - 3, Бэсси - 2, Джонс - 2, Уэсли, Брэнэм, Сиссоко
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 20, Дэвис - 19, Расселл - 17, Джеймс - 16, Хатимура - 16, Ривз - 13, Кристи - 12, Колоко - 4, Траоре - 2, Реддиш, Винсент, Льюис

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 16 очков (8 из 18 с игры), 11 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+4».

Таким образом, 39-летний баскетболист добился своего шестого трипл-дабла в текущем сезоне. Стоит отметить, что у лидера по этому показателю центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича семь трипл-даблов.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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