Леброн Джеймс вышел на второе место в истории НБА по победам, включая плей-офф

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда одержала победу со счётом 119:101.

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 16 очков (8 из 18 с игры), 11 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+4».

Таким образом, 39-летний баскетболист обошёл члена Зала славы и пятикратного чемпиона НБА Тима Данкана (1158) и занял второе место в истории лиги по количеству побед, включая плей-офф — 1159. На первом месте остаётся Карим Абдул-Джаббар с 1228 победами.

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