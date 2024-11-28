Тренер Дёмина Кевин Янг: у меня есть уникальная возможность подготовить ребят к НБА

Кевин Янг, который возглавляет команду университета Бригама Янга (BYU) в NCAA, рассказал, планирует ли он готовить своих подопечных к попаданию в НБА. На данный момент в его команде выступают два проспекта, которым пророчат выбор в первом раунде драфта-2025 в НБА: россиянин Егор Дёмин и американец Кэнон Кэтчингс.

«Это то, о чём я говорил на своей первой пресс-конференции. Я верю, у меня есть уникальная возможность привнести мой опыт и бэкграунд в BYU и помочь подготовить ребят к тому, чтобы в конечном итоге они попали в НБА. Мы проделали хорошую работу по привлечению в команду парней, которые тоже имеют это в виду. И для меня это вроде как взаимовыгодный сценарий. Мы можем помочь им попасть в НБА, а это, в свою очередь, поможет нам побеждать здесь, в BYU.

И тут дело не только во мне. Половина моего штаба имеет опыт работы в НБА — от тренеров до аналитиков, специалистов по силовым и кондиционным тренировкам, питанию и умственной работоспособности. У нас довольно уникальный персонал по меркам студенческого баскетбола. И я думаю, что это находит отклик у ребят, которые ищут колледж с надеждой на попадание в НБА», — сказал Янг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полное интервью с Кевином Янгом читайте на «Чемпионате».