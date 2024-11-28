Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бур-ан-Бресс — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер Дёмина Кевин Янг: у меня есть уникальная возможность подготовить ребят к НБА

Тренер Дёмина Кевин Янг: у меня есть уникальная возможность подготовить ребят к НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Кевин Янг, который возглавляет команду университета Бригама Янга (BYU) в NCAA, рассказал, планирует ли он готовить своих подопечных к попаданию в НБА. На данный момент в его команде выступают два проспекта, которым пророчат выбор в первом раунде драфта-2025 в НБА: россиянин Егор Дёмин и американец Кэнон Кэтчингс.

«Это то, о чём я говорил на своей первой пресс-конференции. Я верю, у меня есть уникальная возможность привнести мой опыт и бэкграунд в BYU и помочь подготовить ребят к тому, чтобы в конечном итоге они попали в НБА. Мы проделали хорошую работу по привлечению в команду парней, которые тоже имеют это в виду. И для меня это вроде как взаимовыгодный сценарий. Мы можем помочь им попасть в НБА, а это, в свою очередь, поможет нам побеждать здесь, в BYU.

И тут дело не только во мне. Половина моего штаба имеет опыт работы в НБА — от тренеров до аналитиков, специалистов по силовым и кондиционным тренировкам, питанию и умственной работоспособности. У нас довольно уникальный персонал по меркам студенческого баскетбола. И я думаю, что это находит отклик у ребят, которые ищут колледж с надеждой на попадание в НБА», — сказал Янг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полное интервью с Кевином Янгом читайте на «Чемпионате».
Сейчас читают:
Работал с Эмбиидом, Дюрантом и Букером, а теперь тренирует Дёмина. Кто такой Кевин Янг?
Эксклюзив
Работал с Эмбиидом, Дюрантом и Букером, а теперь тренирует Дёмина. Кто такой Кевин Янг?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android