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30-очковый дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Юту»

30-очковый дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Юту»
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В ночь с 27 на 28 ноября мск на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Юта Джаз» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 122:103.

НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
103 : 122
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Секстон - 26, Джордж - 23, Кесслер - 16, Сенсабо - 13, Поттер - 9, Михайлюк - 7, Кольер - 6, Чьебв - 3, Миллз, Юбэнкс, Филиповски, Джузэнг
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Маррей - 22, Портер - 19, Браун - 18, Уэстбрук - 10, Строутер - 9, Уотсон - 9, Тайсон - 5, Джордан, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи, Александер

Самыми результативными игроками в составе победителей стали сербский центровой Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов, и канадский защитник Джамал Маррэй, у которого 22 очка, четыре подбора и восемь передач.

В составе хозяев самым результативным игроком стал американский защитник Коллин Секстон, набравший 26 очков и сделавший один подбор и четыре передачи.

Следующий матч «Юта» проведёт дома с «Даллас Маверикс» 1 декабря. «Денвер» на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс» 2 декабря.

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