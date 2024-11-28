30-очковый дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Юту»

В ночь с 27 на 28 ноября мск на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Юта Джаз» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 122:103.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали сербский центровой Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов, и канадский защитник Джамал Маррэй, у которого 22 очка, четыре подбора и восемь передач.

В составе хозяев самым результативным игроком стал американский защитник Коллин Секстон, набравший 26 очков и сделавший один подбор и четыре передачи.

Следующий матч «Юта» проведёт дома с «Даллас Маверикс» 1 декабря. «Денвер» на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс» 2 декабря.