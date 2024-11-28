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Тренер — об атмосфере в BYU: у нас играют отличные ребята, и Егор Дёмин — один из них

Тренер — об атмосфере в BYU: у нас играют отличные ребята, и Егор Дёмин — один из них
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Кевин Янг, тренер команды университета Бригама Янга (BYU), за которую выступает россиянин Егор Дёмин, рассказал об атмосфере внутри его коллектива.

«У нас играют очень хорошие ребята, и Егор — один из них. Мы старались тщательно отбирать и проверять парней, которых мы приводим сюда. Здесь уже была очень хорошая культура, отличные ребята в раздевалке и просто хорошие люди среди тех, кто остался с прошлого года, кого мы смогли сохранить. И поэтому добавить к этому несколько парней с хорошим характером было очень важно.

Мне кажется, что настроение и энергия в раздевалке очень хорошие. И нам это очень пригодится, когда наше расписание станет сложнее и мы перейдём к более непростым матчам. Нам придётся ещё больше полагаться на нашу сплочённость», — сказал Янг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полное интервью с Кевином Янгом читайте на «Чемпионате»:
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