В ночь с 27 на 28 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата — Кубка НБА — было запланировано 14 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 28 ноября

«Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит» — 94:98;

«Кливленд Кавальерс» — «Атланта Хоукс» — 124:135;

«Индиана Пэйсерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 121:114;

«Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллз» — 133:119;

«Филадельфия Сиксерс» — «Хьюстон Рокетс» — 115:122;

«Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 96:121;

«Даллас Маверикс» — «Нью-Йорк Никс» — 129:114;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторс» — 93:119;

«Мемфис Гриззлиз» — «Детройт Пистонс» — 131:111;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Сакраменто Кингз» — 104:115;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 101:119;

«Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» — 103:122;

«Финикс Санз» — «Бруклин Нетс» — 117:127;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 101:105.