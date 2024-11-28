В ночь с 27 на 28 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата — Кубка НБА — было запланировано 14 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 28 ноября
«Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит» — 94:98;
«Кливленд Кавальерс» — «Атланта Хоукс» — 124:135;
«Индиана Пэйсерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 121:114;
«Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллз» — 133:119;
«Филадельфия Сиксерс» — «Хьюстон Рокетс» — 115:122;
«Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 96:121;
«Даллас Маверикс» — «Нью-Йорк Никс» — 129:114;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторс» — 93:119;
«Мемфис Гриззлиз» — «Детройт Пистонс» — 131:111;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Сакраменто Кингз» — 104:115;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 101:119;
«Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» — 103:122;
«Финикс Санз» — «Бруклин Нетс» — 117:127;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 101:105.
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