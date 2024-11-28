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Результаты игрового дня НБА 28 ноября

Результаты игрового дня НБА 28 ноября
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В ночь с 27 на 28 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата — Кубка НБА — было запланировано 14 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 28 ноября

«Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит» — 94:98;
«Кливленд Кавальерс» — «Атланта Хоукс» — 124:135;
«Индиана Пэйсерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 121:114;
«Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллз» — 133:119;
«Филадельфия Сиксерс» — «Хьюстон Рокетс» — 115:122;
«Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 96:121;
«Даллас Маверикс» — «Нью-Йорк Никс» — 129:114;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторс» — 93:119;
«Мемфис Гриззлиз» — «Детройт Пистонс» — 131:111;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Сакраменто Кингз» — 104:115;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 101:119;
«Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» — 103:122;
«Финикс Санз» — «Бруклин Нетс» — 117:127;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 101:105.

НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
94 : 98
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Болл - 32, Миллер - 21, Салон - 17, Грин - 6, Мицич - 6, Мартин - 4, Смит - 3, Карри - 3, Гибсон - 2, Диабате, Симпсон
Майами Хит: Хироу - 27, Робинсон - 22, Жакез-мл. - 11, Адебайо - 8, Розир - 7, Ларссон - 6, Батлер - 6, Хайсмит - 5, Уэр - 4, Бёркс - 2, Ричардсон, Йович, Смит, Джонсон, Брайант
НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
124 : 135
Атланта Хоукс
Атланта
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Мобли - 22, Гарлэнд - 19, Аллен - 17, Меррилл - 10, Джером - 8, Ньянг - 8, Окоро - 8, Тайсон - 2, Портер, Томпсон, Тор
Атланта Хоукс: Хантер - 26, Джонсон - 22, Янг - 20, Рисашер - 17, Богданович - 17, Дэниэлс - 12, Оконгву - 10, Бафкин - 9, Капела - 2, Родди, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи
НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
121 : 114
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 29, Халибёртон - 28, Матурин - 24, Тёрнер - 15, Джексон - 9, Топпин - 6, Макконнелл - 6, Браун - 2, Уокер - 2, Нембард, Ньютон, Фриман, Фёрфи, Джонсон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 30, Хендерсон - 17, Шарп - 17, Эйтон - 16, Авдия - 16, Бэнтон - 8, Камара - 8, Уокер - 2, Тибулл, Грант, Минайя, Рупер, Клингэн, Мюррэй, Рит
НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
133 : 119
Чикаго Буллз
Чикаго
Орландо Мэджик: Саггс - 31, Колдуэлл-Поуп - 24, Вагнер - 21, Вагнер - 15, Битадзе - 11, Энтони - 9, Да Силва - 8, Блэк - 4, Айзек - 4, Картер - 4, Хьюстан - 2, Джозеф, Ховард
Чикаго Буллз: Досунму - 21, Хортон-Такер - 20, Вучевич - 19, Гидди - 13, Уайт - 9, Лавин - 8, Бузелис - 7, Болл - 6, Дуарте - 5, Лидделл - 5, Филлипс - 4, Картер - 2, Крэйг, Терри
НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
115 : 122
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 39, Ябуселе - 22, Маккейн - 15, Каунсил - 12, Убре - 11, Мартин - 8, Драммонд - 6, Гордон - 2, Джексон, Даутин, Эдвардс, Киньонес, Бона
Хьюстон Рокетс: Грин - 41, Шенгюн - 22, Томпсон - 19, Исон - 14, Ванвлит - 13, Смит II - 8, Холидей - 3, Адамс - 2, Ландейл, Тэйт, Брукс, Шеппард, Грин, Маквей
НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
96 : 121
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Брогдон - 17, Валанчюнас - 17, Сарр - 13, Кисперт - 9, Пул - 8, Багли III - 7, Батлер - 6, Дэвис - 4, Гилл - 4, Кулибали - 3, Болдуин Мл. - 3, Каррингтон - 3, Джордж - 2, Холмс, Кузма
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 43, Зубац - 18, Миллер - 15, Хиланд - 10, Бамба - 6, Коффи - 6, Мэнн - 6, Джонс - 6, Джонс - 4, Портер - 4, Батюм - 3, Данн
НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
129 : 114
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Маршалл - 24, Ирвинг - 23, Гримс - 21, Динвидди - 21, Вашингтон - 19, Лайвли - 12, Харди - 5, Гортман - 3, Клебер - 1, Пауэлл, Проспер, Эдвардс, Моррис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 37, Таунс - 25, Бриджес - 20, Харт - 12, Ануноби - 8, Пэйн - 6, Макбрайд - 5, Симс - 1, Топпин, Дадье, Колек, Райан, Хукпорти
НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
93 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 19, Мюррей - 14, Робинсон-Эрл - 14, Мисси - 11, Пэйтон - 10, Хоукинс - 6, Тайс - 4, Бостон - 4, Ривз - 4, Джемисон - 4, Грин - 3, Мёрфи
Торонто Рэпторс: Агбаджи - 24, Баттл - 24, Барретт - 22, Барнс - 17, Уолтер - 14, Шид - 8, Могбо - 4, Фернанду - 4, Пёлтль - 2, Темпл, Буше, Митчелл
НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
131 : 111
Детройт Пистонс
Детройт
Мемфис Гриззлиз: Смарт - 25, Пиппен Мл. - 19, Ларэвиа - 19, Уэллс - 13, Кларк - 13, Хафф - 13, Джексон - 12, Альдама - 9, Кеннард - 4, Кавамура - 2, Бейн - 2, Кончар
Детройт Пистонс: Сассер - 22, Фонтеккио - 18, Айви - 17, Холланд - 14, Бисли - 10, Хардуэй-младший - 10, Рид - 7, Дюрен - 6, Мур - 4, Томпсон - 3, Суидер, Стюарт
НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
104 : 115
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Рэндл - 21, Александер-Уолкер - 17, Конли - 16, Гобер - 9, Рид - 7, Дивинченцо - 5, Шеннон, Макдэниелс, Диллингэм, Майнотт, Кларк, Миллер, Дозьер, Гарза
Сакраменто Кингз: Монк - 27, Сабонис - 27, Фокс - 26, Мюррэй - 8, Джонс - 8, Эллис - 8, Краудер - 8, Хаертер - 3, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Лень, Робинсон
НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
101 : 119
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 20, Барнс - 19, Шампани - 18, Васселл - 14, Касл - 10, Пол - 5, Джонсон - 4, Коллинс - 4, Мамукелашвили - 3, Бэсси - 2, Джонс - 2, Уэсли, Брэнэм, Сиссоко
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 20, Дэвис - 19, Расселл - 17, Джеймс - 16, Хатимура - 16, Ривз - 13, Кристи - 12, Колоко - 4, Траоре - 2, Реддиш, Винсент, Льюис
НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
103 : 122
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Секстон - 26, Джордж - 23, Кесслер - 16, Сенсабо - 13, Поттер - 9, Михайлюк - 7, Кольер - 6, Чьебв - 3, Миллз, Юбэнкс, Филиповски, Джузэнг
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Маррей - 22, Портер - 19, Браун - 18, Уэстбрук - 10, Строутер - 9, Уотсон - 9, Тайсон - 5, Джордан, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи, Александер
НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
117 : 127
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Букер - 31, Дюрант - 30, Бил - 17, Джонс - 10, Аллен - 9, О'Нил - 8, Нуркич - 6, Пламли - 6, Данн, Окоги, Игодаро, Ли, Бол, Моррис
Бруклин Нетс: Мартин - 30, Шрёдер - 29, Уотфорд - 18, Симмонс - 14, Джонсон - 11, Уильямс - 10, Финни-Смит - 9, Джонсон - 4, Милтон - 2, Миллер-Уайтхэд, Цуй, Уилсон
НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
101 : 105
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 19, Хилд - 17, Уиггинс - 16, Подзиемски - 12, Андерсон - 10, Грин - 10, Спенсер - 6, Уотерс III - 4, Луни - 3, Пэйтон II - 2, Джексон-Дэвис - 2, Муди, Сантос
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Джо - 17, Хартенштайн - 14, Уильямс - 13, Уоллес - 9, Уиггинс - 7, Уильямс - 4, Джонс - 2, Дорт - 2, Митчелл - 2, Карлсон
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