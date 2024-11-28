Единая лига: расписание матчей 28 ноября
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Сегодня, 28 ноября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 28 ноября:
17:30 мск — «Уралмаш» — «Енисей»;
18:00 мск — «Астана» — «Самара»;
20:00 мск — ЦСКА — «Парма».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером в турнирной таблице в данный момент является московский ЦСКА, на счету которого 13 побед при одном поражении. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (13 побед — два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (12 побед — три поражения).
Комментарии
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