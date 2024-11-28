Единая лига: расписание матчей 28 ноября

Сегодня, 28 ноября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 28 ноября:

17:30 мск — «Уралмаш» — «Енисей»;

18:00 мск — «Астана» — «Самара»;

20:00 мск — ЦСКА — «Парма».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 28 ноября 2024, четверг. 17:30 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 28 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК Астана Астана Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером в турнирной таблице в данный момент является московский ЦСКА, на счету которого 13 побед при одном поражении. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (13 побед — два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (12 побед — три поражения).