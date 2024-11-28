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«Почему мы — отстой?» Энтони Эдвардс дерзко пообщался с журналистом

«Почему мы — отстой?» Энтони Эдвардс дерзко пообщался с журналистом
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс после поражения в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) от «Сакраменто Кингз» дерзко ответил журналисту на его вопрос.

«Хотите поговорить со мной? Что вы хотите узнать, почему мы — отстой?» — приводит слова Энтони Эдвардса журналист Крис Хайн в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Миннесота» в последнем матче дома уступила «Сакраменто» со счётом 104:115. Это четвёртое поражение подряд для «волков» в регулярном чемпионате НБА. На данный момент «Тимбервулвз» занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
104 : 115
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Рэндл - 21, Александер-Уолкер - 17, Конли - 16, Гобер - 9, Рид - 7, Дивинченцо - 5, Шеннон, Макдэниелс, Диллингэм, Майнотт, Кларк, Миллер, Дозьер, Гарза
Сакраменто Кингз: Монк - 27, Сабонис - 27, Фокс - 26, Мюррэй - 8, Джонс - 8, Эллис - 8, Краудер - 8, Хаертер - 3, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Лень, Робинсон
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