«Почему мы — отстой?» Энтони Эдвардс дерзко пообщался с журналистом

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс после поражения в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) от «Сакраменто Кингз» дерзко ответил журналисту на его вопрос.

«Хотите поговорить со мной? Что вы хотите узнать, почему мы — отстой?» — приводит слова Энтони Эдвардса журналист Крис Хайн в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Миннесота» в последнем матче дома уступила «Сакраменто» со счётом 104:115. Это четвёртое поражение подряд для «волков» в регулярном чемпионате НБА. На данный момент «Тимбервулвз» занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.