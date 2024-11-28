«Пока не знаем, кто сыграет». Дражен Анзулович прокомментировал кадровые проблемы «Самары»

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович поделился мнением насчёт предстоящей игры с казахстанской «Астаной» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Также специалист прокомментировал кадровые проблемы своего клуба.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 28 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК Астана Астана Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«У нас была пауза в 10 дней. Мы, конечно, тренировались, но были проблемы из-за травм, на некоторых тренировках было только по восемь-девять игроков. И даже сейчас мы пока не знаем, кто сможет сыграть завтра. Но в любом случае нам нужно показать хорошую игру, показать качество, достаточное для победы. Хотя и у «Астаны» есть проблемы с игроками, но в ситуации, в которой мы оказались, нам нужны экстра-мотивация и экстра-желание, чтобы выиграть», – приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги.

На данный момент «Самара» занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги, «Астана» – последнее, 12-е. Клуб из Казахстана ни разу в сезоне не одержал победу, проиграв все 15 матчей.