Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Журналист — о менталитете Майкла Джордана: был бы величайшим убийцей при росте 170 см

Журналист — о менталитете Майкла Джордана: был бы величайшим убийцей при росте 170 см
Комментарии

59-летний американский спортивный журналист, который работает в авторитетном издании The Athletic, ранее известный репортёр Turner Sports, Дэвид Олдридж высказался о силе менталитета легендарного шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана.

«Если бы рост Майкла Джордана был 5 футов 6 дюймов (170 см) вместо 6 футов 6 дюймов (201 см), он был бы величайшим серийным убийцей в истории серийных убийц», — приводит слова Олдриджа издание Legion Hoops.

Джордан в 1984 году на драфте НБА был выбран командой «Чикаго Буллз» под третьим номером, после Хакима Оладжьювона («Хьюстон Рокетс») и Сэма Боуи («Портленд Трэйл Блэйзерс»). Считается одним из лучших игроков в истории баскетбола.

Материалы по теме
Чарльз Баркли: я люблю Леброна, но как он может так сильно уступать Джордану?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android