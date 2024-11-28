Журналист — о менталитете Майкла Джордана: был бы величайшим убийцей при росте 170 см

59-летний американский спортивный журналист, который работает в авторитетном издании The Athletic, ранее известный репортёр Turner Sports, Дэвид Олдридж высказался о силе менталитета легендарного шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана.

«Если бы рост Майкла Джордана был 5 футов 6 дюймов (170 см) вместо 6 футов 6 дюймов (201 см), он был бы величайшим серийным убийцей в истории серийных убийц», — приводит слова Олдриджа издание Legion Hoops.

Джордан в 1984 году на драфте НБА был выбран командой «Чикаго Буллз» под третьим номером, после Хакима Оладжьювона («Хьюстон Рокетс») и Сэма Боуи («Портленд Трэйл Блэйзерс»). Считается одним из лучших игроков в истории баскетбола.