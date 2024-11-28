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Евгений Пашутин — о матче с ЦСКА в Единой лиге: пауза пошла «Парме» на пользу

Евгений Пашутин — о матче с ЦСКА в Единой лиге: пауза пошла «Парме» на пользу
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с действующим чемпионом ЦСКА. Российский специалист также рассказал, как его команда провела паузу в турнире.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Парма
Пермь
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«Пауза пошла нам на пользу, кто-то залечил микротравмы, кто-то добрал кондиции, плюс Самсон Руженцев начал тренировки в общей группе. На матч с ЦСКА он не поедет, ожидаем его возвращение на паркет после домашней игры с «Уралмашем».

Понимаем, что ЦСКА – серьёзный соперник. Самое главное – контролировать ритм, играть от защиты, играть умный баскетбол. Матч предстоит сложный, особенно на домашней площадке ЦСКА. Настраиваемся на умную, контролируемую игру, постараемся всё сделать для того, чтобы играть ровно с лидером чемпионата и добиться победы», – приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги. Столичный клуб потерпел лишь одно поражение в 14 матчах регулярного чемпионата. «Парма» под руководством Пашутина занимает восьмое место с результатом в шесть побед при восьми поражениях.

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