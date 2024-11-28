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22:45 Мск
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Евролига: расписание матчей 28 ноября

Евролига: расписание матчей 28 ноября
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Сегодня, 28 ноября, после завершения отборочных матчей национальных команд на Евробаскет возвращается элитный клубный баскетбол Европы. В календаре регулярного чемпионата Евролиги запланирован очередной игровой день, в рамках которого болельщики смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 28 ноября:

21:00 мск — «Жальгирис» — «Баскония»;
22:00 мск — «Альба» — «Маккаби» Тель-Авив;
22:30 мск — «Париж» — «Виртус» Болонья;
22:30 мск — «Партизан» — «Олимпиакос»;
22:45 мск — «Барселона» — «Реал» Мадрид.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
28 ноября 2024, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
28 ноября 2024, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
28 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Виртус
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
28 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
28 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером сезона-2024/2025 является турецкий «Фенербахче», в 11 матчах который победил девять раз и обладает действующей серией из шести выигранных встреч.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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