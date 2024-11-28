Евролига: расписание матчей 28 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 28 ноября, после завершения отборочных матчей национальных команд на Евробаскет возвращается элитный клубный баскетбол Европы. В календаре регулярного чемпионата Евролиги запланирован очередной игровой день, в рамках которого болельщики смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 28 ноября:

21:00 мск — «Жальгирис» — «Баскония»;

22:00 мск — «Альба» — «Маккаби» Тель-Авив;

22:30 мск — «Париж» — «Виртус» Болонья;

22:30 мск — «Партизан» — «Олимпиакос»;

22:45 мск — «Барселона» — «Реал» Мадрид.

Лидером сезона-2024/2025 является турецкий «Фенербахче», в 11 матчах который победил девять раз и обладает действующей серией из шести выигранных встреч.