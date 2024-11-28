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Еврокубок: расписание всех матчей 28 ноября

Еврокубок: расписание всех матчей 28 ноября
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Сегодня, 28 ноября, в Еврокубке запланирован очередной игровой день. В общей сложности состоится девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Еврокубка 28 ноября:

19:00 мск — «Бахчешехир Колежи» — «Ховентуд»;
20:00 мск — «Лиеткабелис» — «Умана Рейер»;
20:00 мск — «У-БТ» — «Арис»;
20:30 мск — «Цедевита-Олимпия» — «Гамбург Тауэрс»;
21:30 мск — «Тюрк Телеком» — «Хапоэль И»;
21:30 мск — «Хапоэль» Тель-Авив — «Ратиофарм Ульм»;
21:30 мск — «Бурк» — «Валенсия»;
22:00 мск — «Доломити Энергия» — «Бешикташ»;
23:00 мск — «Гран Канария» — «Трефл Сопот».

Еврокубок . Группа A. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 19:00 МСК
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Не начался
Ховентуд
Бадалона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Не начался
Умана Рейер
Венеция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Не начался
Арис
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Не начался
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 21:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Не начался
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 21:30 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 21:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Не начался
Валенсия
Валенсия, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 22:00 МСК
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Не начался
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Не начался
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица

Групповой этап Еврокубка начался 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф сыграют шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в 1/4 финала.

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