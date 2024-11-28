Еврокубок: расписание всех матчей 28 ноября

Сегодня, 28 ноября, в Еврокубке запланирован очередной игровой день. В общей сложности состоится девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание матчей Еврокубка 28 ноября:
19:00 мск — «Бахчешехир Колежи» — «Ховентуд»;
20:00 мск — «Лиеткабелис» — «Умана Рейер»;
20:00 мск — «У-БТ» — «Арис»;
20:30 мск — «Цедевита-Олимпия» — «Гамбург Тауэрс»;
21:30 мск — «Тюрк Телеком» — «Хапоэль И»;
21:30 мск — «Хапоэль» Тель-Авив — «Ратиофарм Ульм»;
21:30 мск — «Бурк» — «Валенсия»;
22:00 мск — «Доломити Энергия» — «Бешикташ»;
23:00 мск — «Гран Канария» — «Трефл Сопот».
Групповой этап Еврокубка начался 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф сыграют шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в 1/4 финала.
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