Фото: младший сын Леброна Джеймса посетил университет Аризоны в NCAA

Второй сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Брайс Джеймс посетил университет Аризоны в студенческой американской лиге NCAA.

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На данный момент Брайсу 17 лет. В следующем сезоне он сможет выступать в NCAA. На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бронни Джеймс, старший сын Леброна, был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под 55-м пиком.

39-летний Леброн и его 20-летний Бронни стали первым дуэтом отца и сына, которые сыграли вместе в официальном матче НБА. Сейчас же Бронни выступает за фарм-клуб «озёрников» «Саут-Бэй Лейкерс».

На данный момент «Лейкерс» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.