Джеймс Харден побил один из легендарных рекордов Коби Брайанта в НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден стал обладателем нового достижения в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), обойдя легендарного защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

По информации статистического портала StatMamba, Харден обошёл Брайанта по количеству игр с как минимум 30 очками, набранными за половину матча, в НБА.

Отметим, что «Клипперс» на выезде обыграли «Вашингтон Уизардс» со счётом 121:96. Харден стал самым результативным игроком встречи, набрав 43 очка, четыре подбора, семь передач и три перехвата. На данный момент клуб из Лос-Анджелеса занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.