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Джеймс Харден побил один из легендарных рекордов Коби Брайанта в НБА

Джеймс Харден побил один из легендарных рекордов Коби Брайанта в НБА
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден стал обладателем нового достижения в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), обойдя легендарного защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

По информации статистического портала StatMamba, Харден обошёл Брайанта по количеству игр с как минимум 30 очками, набранными за половину матча, в НБА.

Отметим, что «Клипперс» на выезде обыграли «Вашингтон Уизардс» со счётом 121:96. Харден стал самым результативным игроком встречи, набрав 43 очка, четыре подбора, семь передач и три перехвата. На данный момент клуб из Лос-Анджелеса занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
96 : 121
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Брогдон - 17, Валанчюнас - 17, Сарр - 13, Кисперт - 9, Пул - 8, Багли III - 7, Батлер - 6, Дэвис - 4, Гилл - 4, Кулибали - 3, Болдуин Мл. - 3, Каррингтон - 3, Джордж - 2, Холмс, Кузма
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 43, Зубац - 18, Миллер - 15, Хиланд - 10, Бамба - 6, Коффи - 6, Мэнн - 6, Джонс - 6, Джонс - 4, Портер - 4, Батюм - 3, Данн
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