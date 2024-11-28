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Российский баскетболист NCAA Голдин победил во внутрисезонном турнире чемпионата

Российский баскетболист NCAA Голдин победил во внутрисезонном турнире чемпионата
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23-летний российский баскетболист из Нальчика, выступающий за команду «Мичиганские росомахи» конференции «Большая десятка» студенческой лиги (NCAA), Владислав Голдин вместе со своим коллективом стал чемпионом внутрисезонного турнира Fort Myers Tip-Off.

Fort Myers Tip-Off — это двухдневный студенческий баскетбольный турнир, который проводится в Форт-Майерсе, Флорида, на арене Suncoast Credit Union Arena в течение недели Благодарения. Турнир дебютировал в 2018 году.

«Мичиганские росомахи» встречались с командой «Ксавье Мушкетёры» и одержали разгромную победу со счётом 78:53. На счету Голдина 18 очков, пять подборов и два блок-шота.

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