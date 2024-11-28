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Фото: «Локомотив-Кубань» провёл совместный ужин

Фото: «Локомотив-Кубань» провёл совместный ужин
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Главный тренер и президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился фотографиями совместного ужина краснодарской команды.

Фото: Социальные сети Андрея Ведищева

Фото: Социальные сети Андрея Ведищева

Фото: Социальные сети Андрея Ведищева

«Всё начинается с командной работы и не только на паркете», — написал Андрей Ведищев в своём телеграм-канале.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ была пауза, связанная с играми различных сборных. 1 декабря «Локомотив-Кубань» сыграет с казанским УНИКСом на выезде. На данный момент краснодарский клуб занимает третье место в турнирной таблице, уступая лишь «Зениту» и действующему чемпиону ЦСКА.

Это первый сезон для Ведищева в качестве тренера главной команды. «Локомотив-Кубань» за 15 игр в чемпионате уступил лишь трижды – краснодарцы проиграли ЦСКА, «Зениту» и «Парме».

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