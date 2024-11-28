Агент НБА объяснил, почему игроки не стараются на Матчах звёзд

Агент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Берни Ли, представляющий интересы форварда «Бруклин Нетс» Бена Симмонса, поделился мнением о Матче всех звёзд.

«Матч всех звёзд — обо всём, но не об игроках, которые участвуют в этом событии. Это можно довольно быстро понять, когда оглядываешься и понимаешь, что Гаю Фиери достались лучшие места, чем их родителям», — написал Берни ли в одной из социальных сетей.

В 2025 году Матч всех звёзд пройдёт в Сан-Франциско, на домашней арене клуба «Голден Стэйт» «Чейз Центр». Вместо привычного формата противостояния команд с Западной и Восточной конференций, лига придумала новое мероприятие.

Он будет объединять в себе три команды из восьми игроков, выбранных из числа лучших звёзд НБА, и четвёртую команду – выигравшую Матч восходящих звёзд. Сперва состоятся два полуфинальных матча, а затем в финале сойдутся лучшие команды.