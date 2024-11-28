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Агент Йокича — о Николе: мы подписали с ним контракт, видя его показатели в газетах

Агент Йокича — о Николе: мы подписали с ним контракт, видя его показатели в газетах
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Мишко Ражнатович, представляющий агентство, с которым сотрудничает трёхкратный MVP НБА и чемпион лиги Никола Йокич из «Денвер Наггетс», рассказал, как был заключён контракт с сербской звездой.

«Это самая сумасшедшая история в европейском баскетболе всех времён. Я большой любитель читать газеты, я старомодный парень. У нас в Сербии есть что-то вроде французского L'Equipe. Так что читаю каждый день. Это было начало сезона в октябре. В воскресенье я проверил результаты всех юношеских [местных] соревнований в лиге U18 и увидел, что у одного парня 28 очков и 25 подборов, и я подумал: «Ух ты!»

Через неделю я вновь читал газету, и он снова был великолепен. Думаю, это было 30 очков и 27 подборов. Если я хорошо помню — матч с «Партизаном». Я взял трубку и позвонил своему главному скауту, чтобы спросить об этом парне. Затем я получил сюрприз века, потому что мой скаут знал всех 10-летних детей, но он не знал Николу. И я сказал: «Послушайте, этот парень, очевидно, центровой, потому что у него 25 подборов. Давайте позвоним некоторым людям и выясним, делает ли он подборы, потому что он биологически старше или он талантлив».

Через две минуты он перезвонил мне и сказал: «Нет-нет, он не старше биологически. Он немного полноват, но очень отличается от других, очень талантлив». Я сказал ему: «Хорошо, поехали в его город, найдём его семью. Я хочу представлять этого парня». Он пошёл туда и поговорил с семьёй Николы, и его брат [Страхинья Йокич] был главным парнем.

Они хотели меня видеть, и я пришёл через два дня. Мы поговорили, и у нас возникла хорошая «химия». Он подписал договор, и я стал его менеджером. Могу вам сказать, что за 30 лет только один игрок из Сербии подписал с нами представительское соглашение, и никто не видел его игры. И этот парень трижды становился лучшим игроком мира», — приводит слова Ражнатовича издание Basket News.

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