Видео: Никола Йокич игнорирует соперника, который протягивает ему кулачок

Сегодня, 28 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Денвер Наггетс». Игра закончилась со счётом 122:103 в пользу гостевой команды.

Перед началом стартового вбрасывания центровой «Юты» Уокер Кесслер попал в неловкую ситуацию, когда попытался дать кулачок центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу перед началом игры. Йокич не обратил на него внимания.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 30 очков (13 из 19 с игры, где 2 из 3 — трёхочковые), 10 подборов и семь результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+20».