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Видео: Никола Йокич игнорирует соперника, который протягивает ему кулачок

Видео: Никола Йокич игнорирует соперника, который протягивает ему кулачок
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Сегодня, 28 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Денвер Наггетс». Игра закончилась со счётом 122:103 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
103 : 122
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Секстон - 26, Джордж - 23, Кесслер - 16, Сенсабо - 13, Поттер - 9, Михайлюк - 7, Кольер - 6, Чьебв - 3, Миллз, Юбэнкс, Филиповски, Джузэнг
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Маррей - 22, Портер - 19, Браун - 18, Уэстбрук - 10, Строутер - 9, Уотсон - 9, Тайсон - 5, Джордан, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи, Александер

Перед началом стартового вбрасывания центровой «Юты» Уокер Кесслер попал в неловкую ситуацию, когда попытался дать кулачок центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу перед началом игры. Йокич не обратил на него внимания.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 30 очков (13 из 19 с игры, где 2 из 3 — трёхочковые), 10 подборов и семь результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+20».

Регулярка НБА. Календарь
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