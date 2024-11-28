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Трей Янг установил личный и сезонный рекорд по передачам в игре с «Кливлендом»

Трей Янг установил личный и сезонный рекорд по передачам в игре с «Кливлендом»
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26-летний американский профессиональный баскетболист, который выступает в команде НБА «Атланта Хоукс», Трей Янг в победной игре с «Кливленд Кавальерс» установил личный и сезонный рекорд по результативным передачам.

НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
124 : 135
Атланта Хоукс
Атланта
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Мобли - 22, Гарлэнд - 19, Аллен - 17, Меррилл - 10, Джером - 8, Ньянг - 8, Окоро - 8, Тайсон - 2, Портер, Томпсон, Тор
Атланта Хоукс: Хантер - 26, Джонсон - 22, Янг - 20, Рисашер - 17, Богданович - 17, Дэниэлс - 12, Оконгву - 10, Бафкин - 9, Капела - 2, Родди, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи

Янг по ходу встречи с лидерами Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» набрал 20 очков, 22 передачи и четыре подбора. А его команда победила со счётом 135:124. Таким образом, Трей установил свой личный рекорд по результативным передачам, а также рекорд сезона-2024/2025. Предыдущий рекорд в сезоне поставил игрок «Нью-Орлеан Пеликанс» Элфрид Пэйтон, отдавший в третьей игре за команду 26 ноября 21 передачу.

Наибольшее количество передач за игру отдал в сезоне-1990/1991 легендарный представитель «Орландо Мэджик» Скотт Скайлз — 30 ассистов.

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