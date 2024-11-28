Трей Янг установил личный и сезонный рекорд по передачам в игре с «Кливлендом»

26-летний американский профессиональный баскетболист, который выступает в команде НБА «Атланта Хоукс», Трей Янг в победной игре с «Кливленд Кавальерс» установил личный и сезонный рекорд по результативным передачам.

Янг по ходу встречи с лидерами Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» набрал 20 очков, 22 передачи и четыре подбора. А его команда победила со счётом 135:124. Таким образом, Трей установил свой личный рекорд по результативным передачам, а также рекорд сезона-2024/2025. Предыдущий рекорд в сезоне поставил игрок «Нью-Орлеан Пеликанс» Элфрид Пэйтон, отдавший в третьей игре за команду 26 ноября 21 передачу.

Наибольшее количество передач за игру отдал в сезоне-1990/1991 легендарный представитель «Орландо Мэджик» Скотт Скайлз — 30 ассистов.