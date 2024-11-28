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Видео: необычное представление во время матча НБА с поеданием вареников на скорость

Видео: необычное представление во время матча НБА с поеданием вареников на скорость
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Профессиональный американский едок Джоуи Честнат съел 47 вареников за 90 секунд во время перерыва в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Кливленд Кавальерс» и «Атлантой Хоукс».

Профессиональный едок съел 47 вареников за 90 секунд:

«Кливленд» на домашнем паркете уступил «Атланте» со счётом 124:135. Самым результативным игроком в матче стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 30 очков, четыре подбора и семь передач. В составе «ястребов» лучшим оказался Деандре Хантер — 26 очков, пять подборов и одна передача.

На данный момент «Кливленд» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

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