Андрей Кириленко: сборная России всегда готова к возвращению на международную арен

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал текущее положение дел в сборной страны, отметив, что команда готова вернуться к отборочным международным турнирам в любой момент.

«Мы готовы играть хоть завтра в любом отборочном турнире. Меня постоянно спрашивают, когда мы будем играть. Я не провидец, не знаю. Но пока мы пытаемся максимум выжать из тех условий, в которых сейчас находимся», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Напомним, сборные России и Беларуси были отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA) в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

Тем не менее Россия находит пути проведения товарищеских матчей с другими сборными. Были обыграны сборные Туниса и Ливии.