Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Кириленко: сборная России всегда готова к возвращению на международную арен

Андрей Кириленко: сборная России всегда готова к возвращению на международную арен
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал текущее положение дел в сборной страны, отметив, что команда готова вернуться к отборочным международным турнирам в любой момент.

«Мы готовы играть хоть завтра в любом отборочном турнире. Меня постоянно спрашивают, когда мы будем играть. Я не провидец, не знаю. Но пока мы пытаемся максимум выжать из тех условий, в которых сейчас находимся», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Напомним, сборные России и Беларуси были отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA) в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

Тем не менее Россия находит пути проведения товарищеских матчей с другими сборными. Были обыграны сборные Туниса и Ливии.

Сейчас читают:
Андрей Кириленко назвал игрока сборной России с хорошим потенциалом и будущим
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android