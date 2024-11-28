Видео: тренировочный процесс команды Егора Дёмина в США

Университет Бригама Янга (BYU), за который выступает российский баскетболист Егор Дёмин, поделился видео тренировочного процесса.

Тренировочный процесс команды Егора Дёмина в США:

На данный момент университет Бригама Янга занимает третье место в турнирной таблице конференции Big 12, одержав пять побед кряду. Следующий матч для команды Егора Дёмина пройдёт завтра, 29 ноября, в 1:30 мск. Соперником BYU станет университет Миссисипи (Ole Miss).

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