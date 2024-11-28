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В Германии принимают дополнительные меры перед матчем Евролиги с израильским «Маккаби»

В Германии принимают дополнительные меры перед матчем Евролиги с израильским «Маккаби»
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Полиция Берлина планирует обеспечить широкое присутствие службы безопасности вокруг предстоящего баскетбольного матча Евролиги между «Маккаби» из Тель-Авива и местной «Альбой», чтобы предотвратить любое возможное антиизраильское насилие или столкновения с протестующими.

«Мы проявим публичное присутствие. Это означает, что мы будем присутствовать на арене вместе с сотрудниками полиции и поддерживать силы безопасности», — приводит слова представителя полиции Берлина издание Yahoo Sports.

Также стало известно, что будет полностью перекрыто движения в двух районах Берлина, в котором располагается стадион «Альбы». Капитан немецкого клуба Йонас Маттиссек высказался по поводу мер со стороны полиции: «Конечно, мы уважаем это, но из-за этого приходит меньше зрителей, так что мы стараемся не позволять этому слишком сильно нас задеть».

Причиной усиления мер является серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби», которая произошла в Амстердаме.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
28 ноября 2024, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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