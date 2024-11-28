Дрэймонд Грин назвал игрока, который напоминает ему Коби Брайанта

34-летний американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин рассказал во время своего подкаста, что атакующий защитник «Бруклин Нетс» Кэм Томас напомнил ему легенду «Лейкерс» Коби Брайанта в игре против его команды.

«Стратегия была такова, что мы всегда удваивали действия на него, куда бы он ни пошёл на площадке. Мы были объединённой командой, но нам приходилось действовать против него всем сразу. Он выходил из передачи, мы были на чеку всей командой. Если он выходил из заслона мяча, мы были снова той самой командой. И когда я понял, что эта стратегия не сработает… я оказался в полной ловушке, я и Моузес Муди.

И я такой: «А, да, мы подвели его к боковой линии. Он собирается просто потерять мяч». А этот парень подбежал к линии и оформил дальний бросок. Я чуть не сфолил на нём, потому что всё ещё приближался к ловушке. Я всё ещё закрывал ловушку, а он просто прыгнул и бросил мяч. И я тогда подумал: «О! О нет! Он другой! Он как Коби Брайант!» — сказал Грин на своём YouTube-канале.